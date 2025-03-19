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13:00, 19 марта 2025 года

В Орле мужчина до смерти забил ногами своего приятеля

Расследование уголовного дела завершили в СУ СК России по Орловской области.

Фото: архив

Следственные органы СК России по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Заводского района Орла. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Конфликт разгорелся в конце декабря 2024 года. Обвиняемый находился в доме своего знакомого в компании мужчин, где они распивали спиртные напитки. В ходе застолья между одним из участников компании и потерпевшим возник словесный конфликт, который перерос в драку.

В ходе ссоры обвиняемый начал наносить удары ногами по голове потерпевшего, после чего к нему присоединился один из находившихся в квартире мужчин. Он также нанес несколько ударов в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Расследование уголовного дела завершено. Свою вину обвиняемый не признал. Теперь его судьбу решит суд.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тем, что он добровольно подписал контракт с Вооруженными силами РФ. Мужчина отправился в зону проведения специальной военной операции.


Сергей Мерцалов
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