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14:30, 19 марта 2025 года ФК "Орел" проведет встречу с болельщиками Она состоится 24 марта.



Фото: ФК "Орел"

ФК "Орел" проведет встречу с болельщиками перед началом сезона. Она состоится 24 марта в футбольном манеже имени И. Я. Мосякина.



Как сообщает тг-канал ФК "Орел", фанаты команды смогут получить ответы на интересующие вопросы. Будут подведены итоги прошедшего чемпионата, озвучены планы на предстоящий сезон, презентована новая форма, представлены новые игроки команды.



Помимо игроков, участие во встрече будут принимать тренерский штаб и спортивное руководство. Можно будет сфотографироваться и взять автографы. Начало мероприятия в 18:00.





Анастасия Мельникова





