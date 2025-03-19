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12:00, 19 марта 2025 года Премьера спектакля "Метель" собрала аншлаг в орловском театре Эта история о том, как непредсказуемо и неожиданно может повлиять на нашу жизнь обычная метель.







В академическом театре имени Тургенева с аншлагом прошла еще одна премьера - спектакль "Метель". Режиссер Владимир Хрущев создал эту постановку как своеобразное послание молодым людям, которые только начинают принимать в своей жизни важные решения.



Это история о том, как даже такие незначительные на первый взгляд события, как метель, могут кардинально изменить нашу жизнь. А еще о том, что для настоящей любви нет преград. О спектакле, его художнике и первых впечатлениях расскажет Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





