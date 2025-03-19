В Орловской области мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

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8:44, 19 марта 2025 года
В Орловской области мужчина погиб из-за непотушенной сигаретыТрагедия произошла в Залегощи.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
При пожаре в поселке Залегощь Орловской области погиб 68-летний мужчина. По информации регионального МЧС, причиной случившегося могла стать неосторожность при курении.
Трагедия произошла днем 18 марта. В результате пожара в однушке выгорела кухня. Чтобы обезопасить соседей, спасателям пришлось эвакуировать восемь жильцов дома.
С огнем боролись пять спасателей и две единицы техники.
Юлия Сабельникова
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