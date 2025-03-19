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8:17, 19 марта 2025 года В результате атаки БПЛА на Орловскую область никто не пострадал На местах происшествия ведут проверки оперативные службы.





В Орловской области никто не пострадал после ночной атаки БПЛА, которую киевский режим совершил 19 марта. Об этом проинформировал губернатор Андрей Клычков.



- Ночью Орловская область подверглась очередной вражеской атаке – силами ПВО перехвачены 13 БПЛА противника. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы ведут проверки на местах происшествий, - сообщил глава области.



Как уже сообщал сайт "Вести-Орел", всего над российскими регионами за минувшую ночь сбито и перехвачено 57 украинских беспилотников.





Ольга СУПОНЕВА





