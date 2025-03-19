В результате атаки БПЛА на Орловскую область никто не пострадал
На местах происшествия ведут проверки оперативные службы.
В Орловской области никто не пострадал после ночной атаки БПЛА, которую киевский режим совершил 19 марта. Об этом проинформировал губернатор Андрей Клычков.
- Ночью Орловская область подверглась очередной вражеской атаке – силами ПВО перехвачены 13 БПЛА противника. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы ведут проверки на местах происшествий, - сообщил глава области.
Как уже сообщал сайт "Вести-Орел", всего над российскими регионами за минувшую ночь сбито и перехвачено 57 украинских беспилотников.