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21:09, 18 марта 2025 года Работу орловского "Движения первых" отметили на федеральном уровне В региональное отделение сегодня входят 55 тысяч ребят.







Активисты орловского "Движения первых" подвели итоги работы в 2024-м году и наметили планы на 2025-й. В региональное отделение сегодня входят 55 тысяч ребят.



Ребята участвуют в "Вызове первых" и профильных образовательных сменах, покоряют "Зарницу", выигрывают гранты. В 2024-м орловское отделение в конкурсе первичных отделений ЦФО стало восьмым, курс в этом году – войти в тройку лучших.



В работе координационного совета принял участие заместитель председателя правления "Движения первых" Валерий Моргуновский.

Валерий Моргуновский, заместитель председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых": "Среда возможностей становится доступной в каждом уголке, Орловская область не исключение. Здесь активное первичное отделение и результаты замечательные". На координационном совете говорили и о том, что приоритетной задачей в год 80-летия Победы остается сохранение исторической памяти и участие в памятных мероприятиях.





Юлия Опанасюк





