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11:01, 19 марта 2025 года

Грипп стал чаще атаковать орловцев

У терапевтов продолжается напряженная работа.



Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на территории Орловской области снизилась почти на 13%. За неделю зарегистрировано порядка девяти тысяч обращений за медицинской помощью. При этом среди циркулирующих вирусов фиксируется нарастание лабораторно подтвержденных штаммов гриппа.

Это как раз те штаммы, которые входили в состав вакцины от гриппа этого года. В области прививку получили порядка 50% населения.

Врачи заметили, что отличительная черта этого года – кашель прямо на старте заболевания. Наиболее успешно грипп лечится в первые два дня. Врачи рекомендуют в этот непростой эпидемический период применять неспецифические меры профилактики, избегать людных мест, использовать для защиты маску и при первых респираторных симптомах обращаться к врачу.


Елена Литинская
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