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10:33, 19 марта 2025 года Мобильная приемная прокурора приедет в Малоархангельский район С местными жителями встретится начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Татьяна Сорокина.





28 марта начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области Татьяна Сорокина проведет в Малоархангельском районе личный прием местных жителей. Разговор пройдет в рамках работы мобильной приемной прокурора области.



Встреча состоится с 14:30 до 15:30 в здании прокуратуры Малоархангельского района.



Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:



• 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина;

• 8 (486-79) 2-34-82 – прокуратура Малоархангельского района.





Артем Ежаков





