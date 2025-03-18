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16:36, 18 марта 2025 года Орловского старца Илия похоронили в Оптиной пустыни Отпевание и погребение схиархимандрита возглавил патриарх Кирилл.





18 марта орловского старца Илия похоронили в Оптиной пустыни. Схиархимандрит ушел из жизни 15 марта в возрасте 93 лет.



Отпевание и погребение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проводить старца в последний путь верующие приезжали всю ночь перед погребением.



От Орловщины проститься со схиархимандритом приехали губернатор Андрей Клычков, митрополит Орловский и Болховский Тихон, спикер облсовета Леонид Музалевский. Также из Орловской области организовали отъезд шести автобусов с желающими проститься со старцем.





Артем Ежаков





