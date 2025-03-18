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16:24, 18 марта 2025 года Армянская община Орловской области передала внедорожник в зону СВО На передовую отправили УАЗ "Патриот", а также груз медикаментов и вещей первой необходимости.





Армянская община Орловской области на регулярной основе помогает бойцам в зоне проведения специальной военной операции.



18 марта члены общины возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза и почетному гражданину Орла Ивану Баграмяну. Совместными усилиями собрали средства на новый УАЗ "Патриот", вещи первой необходимости и медикаменты.



Все это уже отправилось к российским солдатам. Внедорожник и груз община передала через товарища, который служит в зоне СВО с первого дня ее проведения.





Антон Сорокин





