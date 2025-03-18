Армянская община Орловской области передала внедорожник в зону СВО
На передовую отправили УАЗ "Патриот", а также груз медикаментов и вещей первой необходимости.
Армянская община Орловской области на регулярной основе помогает бойцам в зоне проведения специальной военной операции.
18 марта члены общины возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза и почетному гражданину Орла Ивану Баграмяну. Совместными усилиями собрали средства на новый УАЗ "Патриот", вещи первой необходимости и медикаменты.
Все это уже отправилось к российским солдатам. Внедорожник и груз община передала через товарища, который служит в зоне СВО с первого дня ее проведения.