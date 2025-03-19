Владимир Путин назначил председателя Дмитровского районного суда

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12:30, 19 марта 2025 года
Владимир Путин назначил председателя Дмитровского районного судаСоответствующий указ главы государства уже издан.
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил председателя Дмитровского районного суда Орловской области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно ему, на шестилетний срок полномочий назначена Кирюхина Наталья Васильевна.
Артем Ежаков
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