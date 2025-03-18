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15:27, 18 марта 2025 года В Орле на Васильевской тушат хозпостройки В настоящее время пожар локализован.





Видео: Мария Семак

В Орле на улице Васильевской тушат бесхозные хозпостройки. На месте происшествия работают десять сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, существовала угроза распространения огня на соседние здания. В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет.









