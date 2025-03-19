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20:47, 18 марта 2025 года

На Орловщине создадут крупное производство амилозного крахмала

Соответствующее соглашение уже подписано.



В Орле состоялась выставка современных достижений науки и передового опыта в агропромышленном комплексе. Ее приурочили к началу весенних полевых работ, сообщает региональный информационный портал. Предприятия и организации, производящие сельхозтехнику, семена, удобрения и средства защиты растений представили свои стенды, а сельхозтоваропроизводители показали образцы своей продукции.

С достижениями ученых-селекционеров и машиностроителей ознакомились заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, сенатор Василий Иконников, заместитель губернатора по развитию АПК Сергей Борзенков, руководитель регдепартамента сельского хозяйства Евгения Суровцева и руководители крупных сельхозпредприятий.

Также сегодня в Орле прошло совещание по вопросу готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей Орловской области к проведению комплекса весенних полевых работ. На заседании было отмечено, что посевная площадь сельхозкультур под урожай 2025-го в регионе составляет 1339,1 тысячи гектаров, что на 4,5 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Уже посеяно 429,5 тысячи гектаров озимых культур, в том числе 333,4 тысячи гектаров озимых зерновых и 96,1 тысячи гектаров озимого рапса.

В торжественной обстановке отличившихся аграриев наградили почетными грамотами губернатора и почетными грамотами Минсельхоза РФ.

Помимо этого, Орловщина заключила соглашения с "Щелково Агрохим" и Петербургским тракторным заводом. Первое соглашение подразумевает создание на территории индустриального парка "Новосильское шоссе" промпроизводства амилозного крахмала мощностью 30 тысяч тонн в год. В проект планируется инвестировать более восьми миллиардов рублей. ПТЗ в 2025-м году даст допскидку для орловских сельхозтоваропроизводителей на тракторы модели К-7М "Кировец". 




Антон Киселёв
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