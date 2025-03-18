Главная » Новости



14:56, 18 марта 2025 года Владимир Ивановский рассказал, как орловский старец Илий спас его от гибели в авиакатастрофе Нынешний первый заместитель губернатора Орловской области должен был находиться на борту Ту-154, разбившегося под Сочи в 2016-м году.



Фото со страницы Владимира Ивановского в социальных сетях

Первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский рассказал, как схиархимандрит Илий спас его от гибели в авиакатастрофе. Эту историю он опубликовал в социальных сетях.



Тогда еще начальник главного управления военной полиции министерства обороны Владимир Ивановский был назначен старшим борта Ту-154, который летел в Сирию. Перед вылетом товарищ предложил ему посетить поселок Переделкино, где в то время принимал прихожан старец Илий.

"Беседа затянулась. Скажу честно – поглядывал на часы и уже откровенно нервничал: надо же лететь на выполнение задания, а батюшка все не отпускает. Теперь понимаю: дорогой батюшка Илий меня отмолил! Он уберег от гибели в авиакатастрофе в декабре 2016-го года. Я тогда должен был находиться на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154, но не успев попасть на рейс, в последний момент остался в Санкт-Петербурге", –вспоминает Владимир Ивановский. Напомним, что в катастрофе под Сочи погибли все находившиеся на борту 92 человека. Среди них были артисты военного ансамбля Александрова и Елизавета Глинка, она же "Доктор Лиза".

"За неслучайную встречу со схиархимандритом всю жизнь буду благодарен Господу. Дорогой батюшка Илий, спасибо Вам за мудрые советы, добрые молитвы и наставления на верный путь. Вечная память новопреставленному схиархимандриту Илию. Да упокоит Господь душу его в селениях праведных. Вечная память. Низкий поклон", – почтил память старца Илия Владимир Ивановский.





Артем Ежаков





