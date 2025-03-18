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14:31, 18 марта 2025 года Жителя Орловской области будут судить за похищение человека Он удерживал женщину у себя дома.



Фото: архив

Житель Малоархангельского района предстанет перед судом по обвинению в похищении человека. Расследование уголовного дела завершил СК России по Орловской области.



В ходе следствия было установлено, что в ночь с 30 на 31 августа 2024 года обвиняемый в деревне Александровка Малоархангельского района применил насилие и похитил местную жительницу. Он удерживал ее у себя дома, но женщине удалось сбежать и обратиться в полицию.



Предварительное следствие завершено. Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.





Сергей Мерцалов





