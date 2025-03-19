19 марта Андрей Клычков проведет пресс-конференцию для СМИ

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8:00, 19 марта 2025 года
19 марта Андрей Клычков проведет пресс-конференцию для СМИГубернатор Орловской области подведет итоги 2024-го года и поделится планами на текущий год.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков проведет традиционную пресс-конференцию для представителей СМИ. Она состоится 19 марта в круглом зале областной администрации. Начало – в 15:00.
Глава региона подведет итоги работы в 2024-м году и поделится планами на текущий год. В пресс-конференции примут участие представители районных, региональных и федеральных средств массовой информации.
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире, а также опубликована в социальных сетях.
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