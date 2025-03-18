Юным орловцам торжественно вручили первые паспорта

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17:29, 18 марта 2025 года
Юным орловцам торжественно вручили первые паспортаГлавный документ получили почти полторы сотни ребят.
Фото: "Движение первых"
В Орловской области снова организовали торжественное вручение первых паспортов юным жителям региона. Главный документ страны получили 147 ребят, из них 24 – в Орле, рассказали в управлении МВД.
Паспорта орловцам вручили руководители территориальных ОВД, а также представители российского движения детей и молодежи "Движение первых".
Подростки торжественно поклялись быть достойными гражданами своей страны. В подарок ребята получили копии Конституции РФ.
Артем Ежаков