Юным орловцам торжественно вручили первые паспорта

Главный документ получили почти полторы сотни ребят.

Фото: "Движение первых"

В Орловской области снова организовали торжественное вручение первых паспортов юным жителям региона. Главный документ страны получили 147 ребят, из них 24 – в Орле, рассказали в управлении МВД.

Паспорта орловцам вручили руководители территориальных ОВД, а также представители российского движения детей и молодежи "Движение первых".



Подростки торжественно поклялись быть достойными гражданами своей страны. В подарок ребята получили копии Конституции РФ.