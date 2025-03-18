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13:58, 18 марта 2025 года Орловца приговорили к 15 годам заключения за финансирование ВСУ Приговор вступил в законную силу.





Житель Орловской области 1976-го года рождения приговорен 2-м Западным окружным военным судом к 15 годам заключения и штрафу в полмиллиона рублей за государственную измену и содействие террористической деятельности. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе ФСБ России.



Следствие выяснило, что мужчина, являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, неоднократно переводил деньги в их поддержку. Средства использовались для покупки украинской армии дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки с целью ведения боевых действий против российских солдат.





Артем Ежаков





