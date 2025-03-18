Главная » Новости



14:25, 18 марта 2025 года Стало известно завещание орловского старца Илия Его обращение адресовано каждому человеку.



Фото: Орловская митрополия

В телеграм-канале православного телеканала "Спас" было опубликовано завещание орловского старца Илия.



"Родной мой человек!

Сердечно прошу тебя:



Не ругайся, не суди,

не обижай и будь добр с ближними, говори больше светлых, ласковых слов,

Уважай чужое мнение, не спорь. Может, кому-то сейчас плохо и он на грани срыва...

Не спеши на него орать, улыбнись, поздоровайся, будь ласков, любвеобилен.



Помоги ближнему преодолеть трудности или беды, подставь плечико, подари платочек, иконочку, не бойся.

Родной мой человек! Брат и сестра во Христе! Будь милостив! Неси свет и радость!" - гласит текст публикации.



Напомним, что схиархимандрит Илий скончался 15 марта в возрасте 93 лет. Сегодня в монастыре "Оптина пустынь" в Калужской области состоялось отпевание старца. Его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.





Сергей Мерцалов





