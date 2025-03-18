Стало известно завещание орловского старца Илия

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14:25, 18 марта 2025 года
Стало известно завещание орловского старца ИлияЕго обращение адресовано каждому человеку.
Фото: Орловская митрополия
В телеграм-канале православного телеканала "Спас" было опубликовано завещание орловского старца Илия.
"Родной мой человек!
Сердечно прошу тебя:
Не ругайся, не суди,
не обижай и будь добр с ближними, говори больше светлых, ласковых слов,
Уважай чужое мнение, не спорь. Может, кому-то сейчас плохо и он на грани срыва...
Не спеши на него орать, улыбнись, поздоровайся, будь ласков, любвеобилен.
Помоги ближнему преодолеть трудности или беды, подставь плечико, подари платочек, иконочку, не бойся.
Родной мой человек! Брат и сестра во Христе! Будь милостив! Неси свет и радость!" - гласит текст публикации.
Напомним, что схиархимандрит Илий скончался 15 марта в возрасте 93 лет. Сегодня в монастыре "Оптина пустынь" в Калужской области состоялось отпевание старца. Его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Сергей Мерцалов