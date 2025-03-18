В Орле готовятся отметить 150-летие со дня рождения Русанова

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16:01, 18 марта 2025 года
В Орле готовятся отметить 150-летие со дня рождения РусановаОткрытия полярного исследователя до сих пор служат на благо нашей страны.
Семинарист, революционер, студент Сорбонны, мореплаватель. Владимир Русанов сделал ряд удивительных открытий, которые до сих пор служат на благо нашей страны.
В ноябре этого года исполняется 150 лет со дня рождения полярного исследователя. К юбилею "Вести-Орел" подготовили специальный проект. Сегодня смотрите первую часть.
Эва Стасюлевич
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