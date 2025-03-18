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16:01, 18 марта 2025 года В Орле готовятся отметить 150-летие со дня рождения Русанова Открытия полярного исследователя до сих пор служат на благо нашей страны.







Семинарист, революционер, студент Сорбонны, мореплаватель. Владимир Русанов сделал ряд удивительных открытий, которые до сих пор служат на благо нашей страны.



В ноябре этого года исполняется 150 лет со дня рождения полярного исследователя. К юбилею "Вести-Орел" подготовили специальный проект. Сегодня смотрите первую часть.





Эва Стасюлевич





