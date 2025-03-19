Орловцев приглашают к участию в вальсе Победы

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9:28, 19 марта 2025 года
Орловцев приглашают к участию в вальсе ПобедыАкция пройдет 11-й год подряд.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловцев приглашают к участию во Всероссийской акции "Вальс Победы", которая пройдет 9 мая.
- На территории Орла акция проводится уже 11-й год подряд и неизменно собирает десятки танцевальных пар на праздничных площадках нашего города, - сообщили в администрации города Орла.
Присоединиться к мероприятию могут все желающие, в том числе те, кто никогда не танцевал. Предварительно будут проведены обучающие занятия.
Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Анастасия Мельникова
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