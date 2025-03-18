Сегодня орловские школьники попробуют свои силы в сдаче математики
В регионе проводят тренировочный экзамен.
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18 марта орловские школьники попробуют свои силы в сдаче математики. В регионе проводят тренировочный экзамен. Он необходим для учащихся 9-11 классов, чтобы понять уровень своей подготовки и определить темы, по которым стоит подтянуть знания к основному этапу.
Тренировка проводится в формате ЕГЭ и ОГЭ. Условия максимально приближенные к тем, что будут на экзамене. На сдачу ЕГЭ профильного уровня отводится 3 часа 55 минут, базового - 3 часа. На ОГЭ также дается по 3 часа 55 минут.
Для учащихся с ограниченными возможностями предусмотрено дополнительное время - полтора часа. Работы будут проверять школьные комиссии. На базе 24-й школы тренировались ребята из учебных заведений Орла.