вторник 18.03.2025 19:09:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:24, 18 марта 2025 года

Сегодня орловские школьники попробуют свои силы в сдаче математики

В регионе проводят тренировочный экзамен.

Фото: архив

18 марта орловские школьники попробуют свои силы в сдаче математики. В регионе проводят тренировочный экзамен. Он необходим для учащихся 9-11 классов, чтобы понять уровень своей подготовки и определить темы, по которым стоит подтянуть знания к основному этапу.

Тренировка проводится в формате ЕГЭ и ОГЭ. Условия максимально приближенные к тем, что будут на экзамене. На сдачу ЕГЭ профильного уровня отводится 3 часа 55 минут, базового - 3 часа. На ОГЭ также дается по 3 часа 55 минут.

Для учащихся с ограниченными возможностями предусмотрено дополнительное время - полтора часа. Работы будут проверять школьные комиссии. На базе 24-й школы тренировались ребята из учебных заведений Орла.


Анна Вайсергисер
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.