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17:50, 18 марта 2025 года В Орле проверяют специализированные магазины по продаже оружия В рейд вышли сотрудники Росгвардии.







Росгвардия проверяет магазины по продаже оружия. Профилактика направлена на контроль за оборотом огнестрельного оружия в регионе.



Лица, достигшие 21-летнего возраста и прошедшие медицинскую комиссию, а также профессиональную подготовку по безопасному обращению с оружием, имеют право подать документы на его приобретение в управление Росгвардии. Если же огнестрельное досталось по наследству, то есть три варианта действий. Какие именно, расскажет Антон Сорокин.





Антон Сорокин





