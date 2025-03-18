Из Орла на харьковское направление отправились два FPV-дрона
Беспилотники для бойцов закупили "Народный фронт" и ОГИК.
Фото: скриншот из видео "Народного фронта Орловской области"
"Народный фронт Орловской области" и Орловский государственный институт культуры передали на фронт два FPV-дрона. Летательные аппараты будут служить бойцам на харьковском направлении.
В НФ отметили, что в зоне СВО дроны становятся незаменимыми помощниками для наших воинов. Благодаря своей компактности и маневренности, они способны проникать в самые труднодоступные места, оставаясь незамеченными.
Дроны оснащены камерами высокого разрешения, тепловизорами и другими сенсорами, позволяющими получать детальную информацию о местности и противнике в режиме реального времени. В настоящее время посылка уже на пути к нашим бойцам.