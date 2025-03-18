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16:54, 18 марта 2025 года

Из Орла на харьковское направление отправились два FPV-дрона

Беспилотники для бойцов закупили "Народный фронт" и ОГИК.

Фото: скриншот из видео "Народного фронта Орловской области"

"Народный фронт Орловской области" и Орловский государственный институт культуры передали на фронт два FPV-дрона. Летательные аппараты будут служить бойцам на харьковском направлении. 

В НФ отметили, что в зоне СВО дроны становятся незаменимыми помощниками для наших воинов. Благодаря своей компактности и маневренности, они способны проникать в самые труднодоступные места, оставаясь незамеченными.

Дроны оснащены камерами высокого разрешения, тепловизорами и другими сенсорами, позволяющими получать детальную информацию о местности и противнике в режиме реального времени. В настоящее время посылка уже на пути к нашим бойцам.



Сергей Мерцалов
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