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10:26, 18 марта 2025 года Началось строительство Западного обхода Орла Новая дорога будет проходить в Урицком районе и Орловском муниципальном округе.



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Стартовало строительство Западного обхода Орла. Об этом сообщили в Росавтодоре. Новая дорога соединит две федеральные трассы М-2 "Крым" и Р-120 Орел-Брянск-Смоленск.



Участок длиной 16 километров пройдет по Урицкому району и Орловскому муниципальному округу.



- В будущем он соединит между собой населенные пункты, поможет ездить по удобным маршрутам как в регионе, так и в направлениях Республики Беларусь и Казахстана, а транзита на городских улицах станет меньше, - отмечают в Росавтодор.



Трасса будет четырехполосной: с разделительными барьерами и ограждениями. Предусмотрены две площадки для отдыха водителей.



Возведут девять путепроводов, четыре моста, а также две развязки. Одна из них будет распределять транспортные потоки между обходом и Р-120, а вторая — на основном ходу М-2 "Крым". Строительство планируют завершить в 2028 году.







Юлия Сабельникова





