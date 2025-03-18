В Орловской области выбрали поющие семьи и музыкальные номера на военную тематику
Мероприятие прошло в Глазуновском доме культуры.
В Глазуновском доме культуры прошел отбор участников сразу двух конкурсов.
Первый из них - фестиваль "Салют Победы", организованный областным центром народного творчества и приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Второй конкурс - "Мелодии семьи", учрежденный нашей телерадиокомпанией два года назад.
На сцене представили 24 номера - по 12 разножанровых композиций от каждого района. Исполнители были разных возрастов. Таланты участников оценила Татьяна Тимохина.