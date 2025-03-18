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9:53, 18 марта 2025 года Клычков поблагодарил силы ПВО за надежную защиту региона Минувшей ночью в небе над Орловской областью перехватили БПЛА.



Фото: архив

Губернатор Орловщины Андрей Клычков поблагодарил зенитчиков за сбитый беспилотник. Минувшей ночью в небе над Орловщиной был перехвачен и уничтожен вражеский дрон.



В своем телеграм-канале Андрей Клычков написал: "Спасибо войскам ПВО за бдительность и надежную защиту нашего региона".



По его словам, повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия ведутся оперативные проверки.





Сергей Мерцалов





