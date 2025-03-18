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9:33, 18 марта 2025 года

Андрей Клычков поздравил с 11-летием воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2014 года Крым и Севастополь снова стали частью великой страны.

Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил орловцев с 11-летием присоединения Крыма к Российской Федерации. Этот день стал символом восстановления исторической справедливости, сплочения всего российского народа и важным этапом в формировании нового великого государства.

В своем телеграм-канале глава региона отметил, что решение жителей полуострова было единодушным - более 96% избирателей высказались за воссоединение с Россией. Для них это стало возвращением домой, подобно тому, как спустя годы вернулись домой жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Наша общая историческая память и культурные связи оказались сильнее любых политических обстоятельств.

Андрей Клычков поздравил крымчан, севастопольцев и орловцев с годовщиной воссоединения и пожелал успехов, сил и процветания нашему великому Отечеству!



Сергей Мерцалов
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