Главная » Новости



9:33, 18 марта 2025 года Андрей Клычков поздравил с 11-летием воссоединения Крыма с Россией 18 марта 2014 года Крым и Севастополь снова стали частью великой страны.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил орловцев с 11-летием присоединения Крыма к Российской Федерации. Этот день стал символом восстановления исторической справедливости, сплочения всего российского народа и важным этапом в формировании нового великого государства.



В своем телеграм-канале глава региона отметил, что решение жителей полуострова было единодушным - более 96% избирателей высказались за воссоединение с Россией. Для них это стало возвращением домой, подобно тому, как спустя годы вернулись домой жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Наша общая историческая память и культурные связи оказались сильнее любых политических обстоятельств.



Андрей Клычков поздравил крымчан, севастопольцев и орловцев с годовщиной воссоединения и пожелал успехов, сил и процветания нашему великому Отечеству!







Сергей Мерцалов





