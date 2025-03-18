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9:23, 18 марта 2025 года Мэр Парахин рассказал, как продвигается строительство мемориального комплекса "Судбищенская битва" в Орле Почти завершены демонтажные работы, установлена металлическая основа пешеходного моста в районе "Стрелки".



Фото: Юлия Сабельникова

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал, что возведение мемориального комплекса "Судбищенская битва" идет в хорошем темпе. Подрядчик почти закончил демонтажные работы. На объекте сняли старую плитку, демонтировали три лестницы к стеле "400 лет городу Орлу".



- На 65% готова металлическая основа будущей видовой площадки. Специалисты планируют завершить эти работы до 1 апреля, - отметил мэр.



Установлена металлическая основа пешеходного моста в районе "Стрелки". Осталось уложить доски и покрасить.



Новый мемориальный комплекс обещает быть зрелищным. На объекте построят макет Орловской области, корабль 6*2 метра, дождевой сад, установят видеонаблюдение и освещение.





Юлия Сабельникова





