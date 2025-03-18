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7:25, 18 марта 2025 года Беспилотник уничтожен в Орловской области Об этом сообщает Минобороны.



Фото: vesti.ru

В ночь на 18 марта 2025 в Орловской области средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.



По данным Министерства, всего за прошедшую ночь в небе над российскими регионами перехвачено и сбито 46 вражеских беспилотных летательных аппаратов: в Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областях.





Ольга СУПОНЕВА





