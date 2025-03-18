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20:41, 17 марта 2025 года Больше сотни участников СВО заявились в программу "Герои земли Орловской" Это аналог федеральной программы "Время героев".





Уже больше сотни участников СВО заявились в кадровую программу "Герои земли Орловской". Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Это региональный аналог федеральной программы "Время героев".



Регистрация еще продолжается. Она идет до 31 марта. Затем участники пройдут тестирование, по итогам которого показавших высокие результаты позовут на собеседование. Дальше лучшие смогут принять участие в специально разработанной программе профессиональной переподготовки.



Региональная программа "Герои земли Орловской" аналогична федеральному проекту "Время героев". Областная программа нацелена на формирование новой кадровой команды из числа участников СВО и предоставит возможность повысить квалификацию или освоить новые навыки. Всего участниками программы станут 50 человек.





Артем Ежаков





