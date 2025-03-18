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20:31, 17 марта 2025 года Больше 200 орловцев отправились проститься со старцем Илием В Оптину пустынь отправились шесть автобусов.





Больше 200 орловцев отправились проститься со старцем Илием. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков. В регионе организовали отправку шести автобусов с желающими попрощаться со старцем.



Схиархимандрит Илий скончался в ночь на 15 марта в возрасте 93 лет. Его похоронят 18 марта в Оптиной пустыни. Отпевание и похороны старца возглавит патриарх Кирилл. Храм закроется для паломников завтра в 10:00.





Артем Ежаков





