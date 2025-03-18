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19:18, 17 марта 2025 года Более 600 будущих мам в Орловской области получают пособие по беременности Выплата варьируется от 7 до 18 тысяч рублей.



Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"

В Орловской области более 600 беременных получают выплату от Социального фонда России. Данные опубликовали в пресс-службе СФР по региону.



Меру поддержки для беременных ввели в январе 2023 года. Право на нее имеют женщины, вставшие на учет в женскую консультацию на сроке не позднее 12 недель беременности.



- В семье, где двое взрослых, доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 89 760 руб. за 12 месяцев, - сообщили в отделении СФР по Орловской области.



В ведомстве разъяснили, что для получения выплаты необходимо работать официально и иметь среднедушевой доход не более 16 492 рублей. Сумма выплаты также зависит от регионального прожиточного минимума и может варьироваться от 8, 988 рублей до 17 976.





Юлия Сабельникова





