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6:47, 18 марта 2025 года Андрей Клычков рассказал, сколько Орловщина потратит на развитие сельского хозяйства в 2025 году Почти 600 миллионов рублей выделено на субсидии для аграриев.



Фото: архив "Вестей"

В 2025 году на развитие агропромышленного комплекса Орловской области потратят 1,5 миллиарда бюджетных средств. Об этом на заседании правительства заявил Андрей Клычков.



- По многим показателям агропромышленный комплекс Орловской области занимает лидирующие позиции. Наша задача – поддержать сельских тружеников и вновь обеспечить достойный вклад в продовольственную безопасность страны, - отметил губернатор.



Особое внимание уделят развитию элитного семеноводства, сельскохозяйственного страхования, мясного скотоводства и племенного животноводства. Аграриям, работающим в этих направлениях, выделят субсидии на общую сумму 590 миллионов рублей.



Весомой мерой поддержки в сфере АПК станет льготное кредитование. Заявки подали 136 аграриев.





Юлия Сабельникова





