Андрей Клычков рассказал, сколько Орловщина потратит на развитие сельского хозяйства в 2025 году
Почти 600 миллионов рублей выделено на субсидии для аграриев.
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В 2025 году на развитие агропромышленного комплекса Орловской области потратят 1,5 миллиарда бюджетных средств. Об этом на заседании правительства заявил Андрей Клычков.
- По многим показателям агропромышленный комплекс Орловской области занимает лидирующие позиции. Наша задача – поддержать сельских тружеников и вновь обеспечить достойный вклад в продовольственную безопасность страны, - отметил губернатор.
Особое внимание уделят развитию элитного семеноводства, сельскохозяйственного страхования, мясного скотоводства и племенного животноводства. Аграриям, работающим в этих направлениях, выделят субсидии на общую сумму 590 миллионов рублей.
Весомой мерой поддержки в сфере АПК станет льготное кредитование. Заявки подали 136 аграриев.