Орловец захотел красок и попал под статью

Охранник украл на работе шпаклевки и краски на сумму 6 тысяч рублей.
Фото: архив "Вестей"
В Орле будут судить местного жителя за кражу красок. Житель города обратился в полицию, когда из арендованного им офиса пропало имущество: краски и шпаклевки на сумму 6 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска городского УМВД нашли подозреваемого.
- Им оказался орловец - охранник помещения, где потерпевший снимал офис. Полицейские изъяли у гражданина похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении охранника завели уголовное дело по статье "Кража" и запретили орловцу выезд из города.