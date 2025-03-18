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7:00, 18 марта 2025 года Орловец захотел красок и попал под статью Охранник украл на работе шпаклевки и краски на сумму 6 тысяч рублей.



Фото: архив "Вестей"

В Орле будут судить местного жителя за кражу красок. Житель города обратился в полицию, когда из арендованного им офиса пропало имущество: краски и шпаклевки на сумму 6 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска городского УМВД нашли подозреваемого.



- Им оказался орловец - охранник помещения, где потерпевший снимал офис. Полицейские изъяли у гражданина похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



В отношении охранника завели уголовное дело по статье "Кража" и запретили орловцу выезд из города.





Юлия Сабельникова





