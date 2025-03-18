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17:57, 17 марта 2025 года В Оптиной пустыни показали очередь на прощание с Илием Она растянулась от входа в монастырь до дверей храма.





Видео: монастырь Оптина пустынь

Церемония прощания проходит в монастыре Оптина пустынь в Калужской области.



Верующие выстроились в большую очередь, чтобы проститься с батюшкой Илием. Толпа людей стоит от входа в монастырь и до дверей храма. Видео опубликовал тг-канал монастыря Оптина пустынь.



Напомним, орловцы тоже смогут проводить старца в последний путь. В Оптину пустынь организованы бесплатные автобусы от памятника Лескову.





Юлия Сабельникова





