В Оптиной пустыни показали очередь на прощание с Илием

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17:57, 17 марта 2025 года
В Оптиной пустыни показали очередь на прощание с ИлиемОна растянулась от входа в монастырь до дверей храма.
Видео: монастырь Оптина пустынь
Церемония прощания проходит в монастыре Оптина пустынь в Калужской области.
Верующие выстроились в большую очередь, чтобы проститься с батюшкой Илием. Толпа людей стоит от входа в монастырь и до дверей храма. Видео опубликовал тг-канал монастыря Оптина пустынь.
Напомним, орловцы тоже смогут проводить старца в последний путь. В Оптину пустынь организованы бесплатные автобусы от памятника Лескову.
Юлия Сабельникова
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