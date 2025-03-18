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18:34, 17 марта 2025 года
ФК "Орел" победой завершил сборы в Крымске"Зелено-белые" минимально обыграли "Череповец".
17 марта ФК "Орел" со счетом 1:0 обыграл "Череповец" в заключительном матче на сборах в Крымске. Победный гол забил новичок "зелено-белых" Гоча Гогричиани.
Помимо этой победы, на сборах ФК "Орел" разгромил керченский "Океан" (6:2), проиграл дублю хабаровского СКА (0:2), обыграл вторую команду тульского "Арсенала" (2:1) и дзержинский "Химик" (1:0).
Уже 29 марта ФК "Орел" начнет новый сезон LEON — Второй лиги "Б". 29 марта команда сыграет в гостях против "Рязани". 5 апреля "зелено-белые" дома примут молодежку "Родины".
Артем Ежаков
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