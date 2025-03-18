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16:52, 17 марта 2025 года Орловские спасатели отработают действия при подтоплении территорий Учения будут всероссийскими.





18 и 19 марта ГУ МЧС России по Орловской области присоединится к всероссийской тренировке чрезвычайного ведомства, посвященной борьбе с весенним половодьем и природными пожарами.



Завтра на левом берегу реки Орлик в областном центре спасатели отработают алгоритм действий при подтоплении территорий, а послезавтра в Глазуновском районе в поле у населенного пункта Культурная Посадка состоятся практические мероприятия по ликвидации условной ЧС.



В учениях будут участвовать все экстренные службы региона, сообщили в региональном управлении МЧС.





Артем Ежаков





