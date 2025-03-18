Орловские спасатели отработают действия при подтоплении территорий
Учения будут всероссийскими.
18 и 19 марта ГУ МЧС России по Орловской области присоединится к всероссийской тренировке чрезвычайного ведомства, посвященной борьбе с весенним половодьем и природными пожарами.
Завтра на левом берегу реки Орлик в областном центре спасатели отработают алгоритм действий при подтоплении территорий, а послезавтра в Глазуновском районе в поле у населенного пункта Культурная Посадка состоятся практические мероприятия по ликвидации условной ЧС.
В учениях будут участвовать все экстренные службы региона, сообщили в региональном управлении МЧС.