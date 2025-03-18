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17:22, 17 марта 2025 года Орловцы стали меньше болеть ковидом и ОРВИ На прошлой неделе статистика заболеваемости существенно уменьшилась.





В Орловской области с 10 по 16 марта к медикам с симптомами ОРВИ обратились порядка девяти тысяч человек. Это почти на 12,5% ниже, чем было за позапрошлую семидневку, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Среди пациентов 47% приходится на детей в возрасте до 14 лет.



Что касается COVID-19, то им заболели 45 человек. Заболеваемость здесь сократилась на 29%.



В ведомстве отметили, что в регионе идет постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа. Также продолжается циркуляция возбудителей COVID-19, риновирусов, бокавирусов, респираторно-синцитиальных вирусов и сезонных коронавирусов.





Артем Ежаков





