Метеозависимые орловцы зачастили на приемы к медикам

Выбросы на Солнце, магнитные бури, перепады температуры воздуха – все это приводит к очередям в медучреждениях.

РАН предупреждает: негативное влияние магнитных бурь продлится до 19 марта. Погодный спор зимы с весной, выбросы на Солнце, магнитные бури – все эти явления отражаются на здоровье людей, очередях в поликлиниках и количестве пациентов в больницах Орловской области.

Кто больше всего страдает от метеозависимости и как это проявляется, нам рассказали врачи и пациенты больницы Семашко.