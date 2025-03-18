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8:45, 18 марта 2025 года Орловские дорожники завершают приготовления к сезону ремонта Асфальтовые заводы уже запаслись щебнем и битумом.







С апреля по середину октября в Орловской области пройдет сезон дорожного ремонта. В этом году он будет идти в рамках обновленного нацпроекта – "Инфраструктура для жизни". На все виды дорожных работ выделено 2,6 миллиарда рублей.



Муниципалитеты активно заключают контракты с подрядчиками, а асфальтовые заводы запаслись щебнем и битумом. Насколько регион готов к предстоящей работе, расскажем в нашем сюжете.





Антон Киселёв





