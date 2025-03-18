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21:00, 17 марта 2025 года Православные орловцы скорбят о смерти схиархимандрита Илия Старец скончался в ночь на 15 марта в возрасте 93 лет.







Православные орловцы скорбят о смерти схиархимандрита Илия. Старец скончался в ночь на 15 марта в возрасте 93 лет.



Схиархимандрит родился в 1932-м в селе Становой Колодезь Орловского муниципального округа. Свой духовный путь Илий (в миру — Алексей Афанасьевич Ноздрин) начал в 1966-м году. В 1989-м направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь. Там же был пострижен в великую схиму с именем Илий. В 2009-м году стал духовником патриарха Кирилла.



Каждый из сохранившихся, отреставрированных и возвращенных Православной Церкви храмов и монастырей Орла – Иверский, Михаило-Архангельский, Смоленский, Богоявленский, Николо-Песковский, Троице-Васильевский, Троицкий (в Успенском монастыре), Свято-Введенский – удалось возродить благодаря помощи старца Илия.



Похоронят старца 18 марта в Оптиной пустыни.





Иван Молчанов





