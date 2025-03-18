Над тремя орловскими детскими лагерями нависла угроза лесных пожаров

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18:31, 17 марта 2025 года
Над тремя орловскими детскими лагерями нависла угроза лесных пожаровСписок утвердил замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.
В Орловской области с 17 марта официально начался пожароопасный сезон. От лесных пожаров могут пострадать три орловских детских лагеря. Список организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных этой угрозе, утвердил замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.
Речь идет о детских оздоровительно-образовательных центрах "Елочка", "Сосновый бор" и "Солнечный".
Артем Ежаков