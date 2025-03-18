Орловцам обещают возвращение тепла

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15:33, 17 марта 2025 года
Орловцам обещают возвращение теплаПотепление начнется со второй половины недели.
Фото: Ольга Супонева
Орловцам обещают возвращение апрельского тепла. Столбики термометров поползут вверх со второй половины недели.
В ближайшие дни будет по-прежнему прохладно. Ночью температура опустится до -5 градусов, а днем воздух прогреется до +4 градусов, местами возможен снег.
- Настоящее весеннее тепло придет в четверг. Ночью температура поднимется до нуля, а днем прогреется до 10-12 градусов, - отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Сергей Мерцалов
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