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19:24, 17 марта 2025 года Лесные пожары угрожают семи населенным пунктам в Орловской области Список утвердил заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.





Заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов утвердил список населенных пунктов Орловской области, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров. Документ опубликован на портале правительства региона.



В перечень включено семь пунктов: поселок Культурная Посадка в Глазуновском районе, город Дмитровск, поселок Еленка в Знаменском районе, а также деревня Радовище, поселок Жудерский, деревня Алехино и село Льгов в Хотынецком районе.



Напомним, что лесные пожары также грозят детским оздоровительно-образовательным центрам "Елочка", "Сосновый бор" и "Солнечный".



В Орловской области с 17 марта официально начался пожароопасный сезон.





Артем Ежаков





