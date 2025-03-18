Главная » Новости



8:00, 18 марта 2025 года На Орловщине нашли около тысячи гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения Итоги февраля подвели в орловском управлении Россельхознадзора.



Фото: архив

В феврале в Орловской области выявили около тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Такие данные представили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



За последний зимний месяц выявили семь неиспользуемых по назначению участков земель. Их общая площадь - более 100 гектаров. Находятся они в Орловском муниципальном округе, Залегощенском и Новосильском районах.



Следует отметить, что такое небрежное отношение к земле может привести к пожарам. На этой неделе в региональном МЧС подтвердили 20 термоточек. Выгорели первые 15 гектаров.





Анна Вайсергисер





