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16:31, 17 марта 2025 года Прием в первые классы орловских школ начнется 1 апреля Подача заявлений традиционно будет разделена на два этапа.





Скоро в Орловской области стартует прием заявлений о зачислении детей в первые классы школ. Подача заявок традиционно будет разделена на два этапа, сообщили в ОРЦОКО.



С 1 апреля по 30 июня пройдет первая волна – зачислять в школы будут по месту регистрации или в другие при наличии льгот. Вторая волна продлится с 6 июля по 5 сентября. В это время можно зачислить ребенка в любую школу вне зависимости от адреса регистрации.



Пока подача заявок не стартовала, на Госуслугах можно заранее подготовить и сохранить черновик заявления о приеме в первый класс, чтобы сразу отправить заявление с началом приемной кампании.





Артем Ежаков





