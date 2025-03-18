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16:31, 17 марта 2025 года

Прием в первые классы орловских школ начнется 1 апреля

Подача заявлений традиционно будет разделена на два этапа.


Скоро в Орловской области стартует прием заявлений о зачислении детей в первые классы школ. Подача заявок традиционно будет разделена на два этапа, сообщили в ОРЦОКО.

С 1 апреля по 30 июня пройдет первая волна – зачислять в школы будут по месту регистрации или в другие при наличии льгот. Вторая волна продлится с 6 июля по 5 сентября. В это время можно зачислить ребенка в любую школу вне зависимости от адреса регистрации.

Пока подача заявок не стартовала, на Госуслугах можно заранее подготовить и сохранить черновик заявления о приеме в первый класс, чтобы сразу отправить заявление с началом приемной кампании.


Артем Ежаков
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