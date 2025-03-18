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17:48, 17 марта 2025 года
В Орле прошли матчи Кубка России по волейболу среди ветерановНа площадке встретились более 60 команд.
В Орле прошли матчи Кубка России по волейболу среди ветеранов. На орловской площадке сражались более 60 команд.
Масштабный турнир ветеранов стал не только стимулом для опытных спортсменов, но и вдохновил молодых людей на занятия спортом.
Анастасия Дорохова пообщалась с организаторами и участниками соревнований, чтобы узнать, как важно иметь правильный подход к делу и сохранять интерес к спорту на протяжении всей жизни.
Анастасия Дорохова
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