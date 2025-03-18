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10:28, 17 марта 2025 года

Орловским охотникам разрешили отстрел 16 кабанов

Это связано с угрозой африканской чумы свиней.


Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Документом разрешается отстрел 16 особей кабанов обоих полов и всех возрастов из-за угрозы возникновения и распространения африканской чумы свиней.

В охоте можно использовать только огнестрельное оружие. Запрещена добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов. Разрешена охота по 12 апреля.

Документом предписывается уничтожить добычу в соответствии с законодательством, но разрешено и личное потребление – после получения отрицательного результата на заболевание.

Подробно с приказом и угодьями, где разрешена охота, можно ознакомиться на сайте областного правительства.


Артем Ежаков
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