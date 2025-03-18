Главная » Новости



10:28, 17 марта 2025 года Орловским охотникам разрешили отстрел 16 кабанов Это связано с угрозой африканской чумы свиней.





Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Документом разрешается отстрел 16 особей кабанов обоих полов и всех возрастов из-за угрозы возникновения и распространения африканской чумы свиней.



В охоте можно использовать только огнестрельное оружие. Запрещена добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов. Разрешена охота по 12 апреля.



Документом предписывается уничтожить добычу в соответствии с законодательством, но разрешено и личное потребление – после получения отрицательного результата на заболевание.



Подробно с приказом и угодьями, где разрешена охота, можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Артем Ежаков





