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17:00, 17 марта 2025 года В орловском медколледже планируется самый большой выпуск Количество выпускников в 2025 году превысит 500 человек.



Фото: архив

В орловском базовом медицинском колледже планируется самый большой выпуск. Количество выпускников в 2025 году превысит 500 человек. Ранее в среднем колледж выпускал ежегодно около 400-450 студентов.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", среди выпускников 2025 года 76 фельдшеров, 316 медсестер, 101 фармацевт и 2 лаборанта.



В 2024 году медколледж присоединился к программе "Профессионалитет", которая предусматривает ускоренную подготовку кадров. Программой устанавливается сокращение сроков обучения в колледжах и техникумах с 4-х до 2-х лет для тех, кто имеет аттестат о среднем общем образовании.





Анастасия Мельникова





